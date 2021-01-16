هند مانع العتيبة: العبارات المستهلكة مثل "المدعومة من الإمارات" و"تابعة للإمارات" سلاح العاجز

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

انتقدت هند مانع العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محاولات البعض ربط دولة الإمارات وتحميلها تبعات ما يصدر عن جهات ليست تابعة للإمارات، مؤكدة أن العبارات المستهلكة مثل "المدعومة من الإمارات" و"تابعة للإمارات" وغيرها، أصبحت سلاح العاجز والذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها.



وأكدت في حسابها الرسمي على "تويتر" أن دولة الإمارات مستمرة بالتعامل الإيجابي إعلاميا وسياسيا لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة، فيما يستمر البعض في محاولاته أن يربط الإمارات بما لا صلة لها به.

وقالت إن عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات مثل المدعومة من الإمارات وتابعة للإمارات وغيرها، أصبحت سلاح العاجز الذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها، ومثال على ذلك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعا للإمارات.