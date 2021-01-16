شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية اتصالاً هاتفيا اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إنه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.