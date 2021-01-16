شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشيخ زايد يواصل جذب آلاف الأسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

يواصل مهرجان الشيخ زايد المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي من تاريخ 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 وحتى 20 فبراير / شباط 2021 في جذب آلاف الأسر خلال عطلات نهاية الأسبوع حيث شهدت أيام الخميس والجمعة والسبت إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع على كافة أجنحة المهرجان وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 بمراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الجمهور والحرص على ارتداء الكمامات الطبية في جميع أرجاء المهرجان.

ويفسح مهرجان الشيخ زايد المجال أمام زواره للتعرف عن قرب إلى الحضارتين المصرية والسودانية، عبر الكثير من منصات العرض، التي تقدم للجمهور مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المتميزة، التي تثمل الكثير من الثقافات والعادات والتقاليد والفنون الشعبية والحرف اليدوية الشهيرة في البلدين، بالإضافة إلى الأزياء والمطبخ.

ومنذ الوهلة الأولى من دخول منطقة الجناح المصري، تلفت أنظار الزوار المجسمات الفرعونية الكبيرة لأهرامات الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع، ومجسم أبو الهول، والنقوش الفرعونية التي تزين واجهات محلات الجناح، ليبدأ الزائر رحلته وسط مجموعة متنوعة من المعروض.

وعلى جانب مجاور، يعكس الجناح السوداني، جانباً من حضارة وادي النيل وعاداتها وتقاليدها، عبر مجموعة من منتجات الحرف اليدوية والمواد الغذائية الطبيعية والأعشاب والبخور والأقمشة وفنون الحناء، وكذلك المشروبات الطبيعية التي ارتبطت بثقافة الشعب السوداني، ومنتجات الصناعة التقليدية الغنية التي استمدها أهلها من الطبيعة السودانية المتنوعة، وزينة المرأة، إلى جانب الطقوس والعادات.