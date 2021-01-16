الحوثيون يخطفون مهندسي خزان صافر

في سلسلة مستمرة لعبث الحوثي بالخزان النفطي العائم، وتحويله إلى خزان كارثي يهدد حياة الجميع، كشف موظف سابق بخزان صافر النفطي، عن مخطط حوثي لتفريغ خزان صافر من كافة المهندسين المختصين والموظفين المهنيين، وشغل مواقعهم بعصابات حوثية غير متخصصة تعمل بتوجيهات الحوثيين.

وقال المصدر إن الحوثيين قاموا بخطف ثلاثة مهندسين يمنيين، يعملون لصالح الشركة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي باليمن، وإخفائهم، وأن عملية الإخفاء تمت في يوم واحد ضد الثلاثة، دون توافر أي معلومات عنهم حتى اللحظة.

مناشدات حقوقية

من جانبه ناشد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان hritc الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، سرعة العمل على إنقاذ حياة ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون لصالح شركة صافر للاستكشاف والإنتاج النفطي باليمن، والذين تم اختطافهم من قبل جماعة الحوثي، أثناء توجههم من صنعاء إلى مقر الشركة في مأرب، التي تقدم خدمات الغاز المنزلي لكل مناطق الجمهورية اليمنية، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثي، وهؤلاء المهندسون المختصون هم مدير دائرة المكامن المهندس جبر صالح العداشي، ومدير دائرة الاستكشاف المهندس أمين نعمان المقطري، ومهندس تقنية المعلومات المهندس محمد فؤاد الأغبري.

إطلاق سراحهم

طالب المركز بتدخل الأمم المتحدة، وذلك عبر مكتب الأمين العام ومبعوثه إلى اليمن، وطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سرعة التدخل وإدانة هذه الجريمة التي تضرب عصب الحياة لمؤسسة تقدم خدماتها لكل اليمن وتهدد حياة أبرياء، وناشد أيضا الجهات الرسمية في الدولة التحرك بشكل واسع حتى يتم إطلاق سراح المهندسين وتأمين استمرار خدمات الشركة النفطية العامة.

ممارسات العبث

يضيف المصدر أن الحوثيين قاموا بممارسة انتهاكات خطيرة ضد خزان صافر العائم، تمثلت في منع الصيانة عن الخزان، والقيام بعمل تفريعات خاصة من الخزان، تفريغ الخزان من المهندسين والمختصين، وتحويل الخزان إلى مترس عسكري لتهديد الملاحة الدولية، وملتقى لتجمعات القيادات الحوثية.

مخاطر الخزان

أشار المصدر إلى أن الخزان النفطي يشكل خطورة كبيرة، خاصة وهناك ثقوب تسببت في تسريبات نفطية من وقت مبكر دون أي حلول، إضافة إلى عبث الحوثيين المتواصل واستخدامهم الخزان لأهداف عسكرية ستكون عواقبها وخيمة، وتماديهم في جوانب الصيانة، واللعب بورقة الخزان.

3مهندسين يمنيين اختطفوا من قبل الحوثي

1- مدير دائرة المكامن المهندس جبر صالح العداشي

2- مدير دائرة الاستكشاف المهندس أمين نعمان المقطري

3- مهندس تقنية المعلومات المهندس محمد فؤاد ثابت الأغبري

انتهاكات قام بها الحوثيون ضد خزان صافر العائم

منع الصيانة عن الخزان

تفريغ الخزان من المهندسين والمختصين

تحويل الخزان إلى مترس عسكري لتهديد الملاحة الدولية

جعل الخزان ملتقى لتجمعات القيادات الحوثية