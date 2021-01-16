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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية.

 

وجدد الامين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان له، تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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