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بيان رسمي يحدد موعد بدء تنفيذ قرار اعتماد البطاقة البايومترية كمستمسك ثبوتي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت أمانة مجلس الوزراء، السبت، أن قرار مجلس الوزراء اعتماد البطاقة البايومترية كمستمسك ثبوتي، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من مطلع شهر شباط المقبل.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء، قرر عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، إحدى المستمسكات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة".

وأضاف البيان، أن "القرار حث جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة كافة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال (٦٠) يوماً، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد"، مبينةً أن "القرار سينفذ بدءاً من 1 شباط 2021".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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