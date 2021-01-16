بيان رسمي يحدد موعد بدء تنفيذ قرار اعتماد البطاقة البايومترية كمستمسك ثبوتي

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء، قرر عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، إحدى المستمسكات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة".

وأضاف البيان، أن "القرار حث جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة كافة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال (٦٠) يوماً، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد"، مبينةً أن "القرار سينفذ بدءاً من 1 شباط 2021".

