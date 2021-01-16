انتخاب «أرمين لاشيت» رئيساً للحزب الحاكم في ألمانيا.. ويقترب من خلافة أنجيلا ميركل

الشارقة - اميمة ياسر -

اختار حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم السبت، رئيس ولاية شمال الراين-وستفاليا، أرمين لاشين، زعيماً جديداً له.

وأدلى أغلبية أعضاء الحزب، في مؤتمره العام المنعقد بصورة افتراضية، بأصواتهم لصالح الوسطي لاشيت (59 عاما)، على حساب منافسه في الجولة الثانية من انتخابات زعيم الحزب، المحافظ فريدريخ ميرز.

وستنتهي عملية انتخاب زعيم الحزب بعد احتساب الأصوات التي تم الإدلاء عبر البريد.

وبهذا الانتصار، عزز لاشيت مواقعه كمرشح أوفر حظاً عن تحالف المحافظين لمنصب مستشار الدولة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في سبتمبر القادم.

وفي عام 2018، أعلنت المستشارة الحالية ميركل، التي تقود البلاد منذ أكثر من 15 سنة، أنها لن تترشح للانتخابات القادمة وستستقيل من رئاسة حزبها.

وأعلنت خليفة ميركل في رئاسة الحزب، وزيرة الدفاع الحالية أنغريت كرامب كارينباور، في فبراير من العام الماضي أنها ستتخلى عن زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ولن تترشح لمنصب المستشار.

واضطر الحزب إلى تأجيل المؤتمر العام المقرر لانتخاب زعيم جديد له مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا.