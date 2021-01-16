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ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
ناقش ، الأمير ، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاتفيًا العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة الأنباء "واس"، أن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية".
وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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