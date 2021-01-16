لمواجهة "كورونا"، بريطانيا تستعين بالجيش

اسماعيل عبد الحي - كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هيئة الخدمات الصحية طلبت المساعدة من الجيش بعد إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، مما أدى إلى إمتلاء وحدات العناية المركزة ونقص الموظفين.

وقالت الصحيفة إنه بناء على طلب خدمة الصحة الوطنية، سيتم إرسال 200 عنصر طبي من الجيش إلى وحدات العناية المركزة بما في ذلك مستشفى لندن الملكي في وايت تشابل، شرق لندن، والمستشفى الملكي المجاني في هامبستيد، شمال لندن.

كما سيتم إرسال 150 عنصرا غير طبي لمساعدة الممرضات والأطباء في رعاية المرضى.

وتعاني مستشفيات لندن من أزمة في عدد الموظفين الطبيين، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة يوم أمس الخميس، أن ما يقرب من 15000 موظف في جميع أنحاء لندن متوقفون عن العمل.

روسيا اليوم