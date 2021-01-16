الشيخ محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن في أبوظبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 07:02 مساءً - منذ 35 دقيقة

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، العاهل الأردني، الملك عبد الثاني في العاصمة أبوظبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” عن الشيخ محمد بن زايد قوله: “سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي.. وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا”.

وأضاف: “مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية”.

وقال موقع “عمون” الإخباري إن الملك غادر أرض الوطن اليوم، في زيارة إلى أبو ظبي، يلتقي خلالها بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ولفت إلى أن “الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك في غيابه، بحضور هيئة الوزارة”.