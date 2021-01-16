الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع لجرعات لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 07:02 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تحقيق الإمارات أعلى معدل توزيع جرعات لقاح كورونا للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.

وبلغ المعدل 24.58 جرعة لكل 100 شخص، وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح “كوفيد-19″، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.