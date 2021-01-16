ألمانيا…لاشيت ينتخب رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي ويقترب من خلافة ميركل

جدة - عبدالحي حسين - أعلن ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، انتخاب أرمين لاشيت كزعيم جديد للحزب، والذي قد يحل محل أنجيلا ميركل بعد الانتخابات العامة في شهر شتنبر المقبل.

وقال ممثل الحزب: “حصل أرمين لاشيت على 521 صوت، وفريدريخ ميرتس على 466 صوت، وبالتالي فإن لاشيت فاز في الانتخابات بأغلبية الأصوات”.

ويشغل لاشيت منصب رئيس وزراء أحد أكبر الأقاليم الألمانية الفدرالية إلى جانب بافاريا، وهي ولاية شمال الراين وستفاليا، وهو الوحيد من المرشحين الذين يتمتع بخبرة قيادة إقليم، كما أنه يتزعم أكبر فرع للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا.

ويعتبر أرمين لاشيت من أنصار الوسط، أي أنه مستعد للتعاون السياسي مع القوى اليسارية، ولا سيما مع الديمقراطيين الاشتراكيين الألمان، الذين يعتبرون جزء من الحكومة الائتلافية الحالية للمستشارة ميركل.