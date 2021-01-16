أزولاي والحافظي يتفقان على إحداث مركز للتكنولوجيا الرقمية الذكية

جدة - عبدالحي حسين - في إطار شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة لتطوير البحث العلمي والابتكار والتكوين، وقع كل من عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، وأندريه أزولاي، رئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، بالدار البيضاء، أمس الجمعة، مذكرة تفاهم من أجل “إحداث مشترك لمركز للتكنولوجيا الرقمية الذكية”.

وأفاد بيان تلقى “اليوم 24” بأنه بموجب الاتفاق ستقوم المؤسستان بتوحيد جهودهما بهدف إنشاء مركز للتكنولوجيا العالية في مجال الرقمنة الذكية، ويرتقب أن يساهم الذكاء الاصطناعي، وهو جزء لا يتجزأ من التوجهات الاستراتيجية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في “تطوير آليات جديدة لا سيما فيما يتعلق بعمليات صيانة المنشآت ورقمنة الشبكات وتأهيل العنصر البشري”.

وأضاف البيان أن مركز التكنولوجيا الرقمية الذكية سيتم بناؤه داخل أسوار مركز علوم وتقنيات الكهرباء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة الدار البيضاء، كما سيضم المركز منصات تجريبية ستسمح بإنجاز مشاريع في مجال التدريب والخبرة والبحث والتطوير في تطبيقات متخصصة مختلفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في قطاعات معينة من شأنها أن تساعد على تعزيز نقل التكنولوجيا إلى المهارات الوطنية.

يشار إلى أن هذه الشراكة ستمكن مختلف القطاعات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى شركاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الاستفادة من التعليم والتدريب في المركز.