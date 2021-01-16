تقارير: تطبيق “الصلاة أولا” يبيع بيانات مستخدميه لشركة مرتبطة بالسلطات الأمريكية.. ومطوره المغربي يرد

جدة - عبدالحي حسين - أفادت وسائل إعلامية بأن التطبيق المعروف باسم “أوقات الصلاة”، قام ببيع بيانات المستخدم لشركة تابعة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

فبحسب تقرير لموقع VICE، فإن تطبيق Salaat First (مواقيت الصلاة)، التي تم تنزيله أكثر من 10 ملايين مرة على نظام Android، منح شركة فرنسية تسمى Predicio إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بها.

ولدى Predicio علاقات مع شركة Venntel للمقاول الحكومي الأمريكي والتي عملت مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لما أوردته وكالة “سبوتنيك”.

وتم اختبار التطبيق بواسطة VICE وتبين أيضا أنه ينتهك سياسات متجر Google Play لأنه لا يحتوي على سياسة خصوصية داخل التطبيق. يخبر المستخدمين: “يستخدم هذا التطبيق موقعك لحساب أوقات الصلاة واتجاه القبلة وإظهار المساجد القريبة وكما هو مذكور في صفحة سياسة الخصوصية الخاصة بنا، قد نشارك أيضًا بيانات الموقع مجهولة المصدر مع خدمات الجهات الخارجية الموثوقة للإعلانات ولتحسين خدماتنا.

ورد هشام بوشابة، المطور المغربي للتطبيق، على المزاعم مؤكدا أنه لا يعرف أن البيانات تم “إساءة استخدامها” من قبل الشركة الفرنسية، مضيفا أنه تم تنفيذ حزمة برامج لـ Predicio في مارس الماضي ولكن تم إنهاء العقد بين الطرفين منذ ذلك الحين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. كما أكد أنه أثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق في المملكة المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، بحسب ما نشر موقع 5pillarsuk.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة Predicio: إنها “لا تدعم أي حالات استخدام حكومية أو تجارية أو خاصة تهدف إلى استخدام بيانات ذكاء الأعمال لتحديد المجموعات العرقية أو الدينية أو السياسية لتتبع البشر أو تحديد الأشخاص من أي نوع. نحن لا نتسامح مع إساءة استخدام حلولنا لحالات الاستخدام التي لا تتبع قواعد السلوك الأخلاقية والاجتماعية والأخلاقية العالمية”.