الإمارات.. 132 ألف جرعة لقاح كورونا في 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تقديم 131.939 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 1.797.926 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 18.18 جرعة لكل 100 شخص. وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.