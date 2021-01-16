إيران تكشف عن الخسائر الأولية لزلزال هرمزغان

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

كشفت السلطات الإيرانية في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، السبت، عن الخسائر الأولية للزلزال الذي ضرب هذه المحافظة فجر اليوم السبت بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وشعر به سكان في دولة الإمارات.

وقال مهرداد حسن زاده، المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان، للصحافة الإيرانية، إن ”الزلزال تسبب حتى الآن بأضرار بـ 80 وحدة سكنية“، مضيفاً أن ”هذه الأضرار تتراوح ما بين 20 و 80 بالمئة“.

وأشار حسن زاده إلى أن ”هذا الزلزال أسفر عن إصابة شخص واحد فقط في قرية (سايه خوش) التابعة لمدينة بندر لنجة، وتمت معالجته“، لافتاً إلى أنه ”لم يتم تسجيل أي إصابات أخرى حتى الآن“.

من جانبه، قال محافظ هرمزغان فريدون همتي، يوم السبت، للصحفيين، إن الزلزال ألحق أضراراً بشبكة إمدادات المياه والكهرباء، مبيناً أن ”10 قرى انقطعت عنها شبكة المياه“.

وأوضح فريدون همتي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، أن ”التقديرات الأولية تبين أن الضرر لحق بجزء من شبكة كهرباء في بندر لنجة بمحافظة هرمزغان، وتمت متابعته، وأرسلت قوات فنية وتشغيلية إلى المنطقة والآن تم حل المشكلة بمتابعة جادة من قبل المختصين“.

وفي فجر اليوم السبت، قال التلفزيون الإيراني إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ”كنك“ التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي، وشعر به بعض الأهالي شمال دولة الإمارات لا سيما في إمارتي عجمان ورأس الخيمة.

وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد، في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا.