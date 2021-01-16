طقس الإمارات اليوم .. صحو بوجه عام وغائم جزئيا

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، ومعتدلا نهارا وباردا ليلا خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة شمالا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون حركة الرياح شمالية غربية - غربية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.



وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ومتوسطا أحيانا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند 04:56 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 21:52 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:24 والمد الثاني عند الساعة 00:33 والجزر الاول عند الساعة 17:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:51 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 22 13 90 55

دبــي 25 14 90 50

الشارقة 24 12 90 50

عجمان 25 16 90 50

أم القيوين 24 12 90 45

رأس الخيمة 23 15 85 50

الفجيرة 26 20 65 30

العين 24 10 95 35

ليوا 24 07 90 35

الرويس 25 10 75 30

السلع 25 07 70 25

دلما 21 15 60 35

طنب الكبرى 23 17 70 40

طنب الصغرى 23 17 70 40

أبو موسى 23 17 70 40 .