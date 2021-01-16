شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال ينتهك الحدود اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقدمت دورية لجنود جيش الاحتلال على تجاوز السياج التقني الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحررة (بلدة ميس الجبل).

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أمس، إلى أن الجنود الإسرائيليين قاموا بتفتيش الموقع، في ظل استنفار ومتابعة مكان الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل"، وبعد مدة وجيزة، اجتازت دبابتان إسرائيليتان من نوع "ميركافا" السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرّك الجنود الإسرائيليين.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق وادي هونين جنوب بلدة العديسة في الداخل اللبناني المحرر.