الكويت تدين تهديد مليشيا الحوثي لأمن السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لإطلاق مليشيات الحوثي عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

‏وأوضحت الوزارة أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يشكل تحدياً للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.



وأضاف البيان، أن تلك الأعمال تعد تقويضاً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن الأمر الذي يستوجب تحركاً فورياً للمجتمع الدولي لوضع حدٍ لتلك الاعتداءات.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية ‏وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأمس الجمعة، دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.



وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ من محافظة الحديدة (غرب) مركزا لانطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية.