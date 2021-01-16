شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يرفض نقل رفات رامبو إلى «مقبرة العظماء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فكرة إدخال رفات آرثر رامبو إلى البانتيون «مقبرة عظماء فرنسا» في باريس، محترماً بذلك معارضة عائلة الشاعر الراحل، على الرغم من العريضة التي أيدت هذا المطلب.

وكتب ماكرون لمحامي الأسرة في رسالة: لن يتم نقل رفات آرثر رامبو من مقبرة عائلة شارلفيل - ميزيير. وكانت وزيرة الثقافة، روزلين باشلو، أيدت عريضة تطالب بذلك وقعها وزراء ثقافة سابقون، وشخصيات أخرى.

وذكّر ماكرون بأن دخول البانتيون، يهدف إلى تكريم شخصيات أسهمت التزاماتها في التعبير عن قيم الجمهورية. وأكد أنه لا يرغب في السير بعكس إرادة عائلة الراحل.

وأوضح أن رامبو: «سيبقى مدفوناً إلى جانب عائلته في مدافن العائلة في مقبرة شارلفيل - ميزيير، مسقط رأسه وآخر مكان أقام فيه»، واصفاً إياه بأنه شخصية رئيسية في الأدب الفرنسي، وشاعر مهم جداً، وصاحب روح متمردة، واسمه جزء مستمر في تاريخ فرنسا.