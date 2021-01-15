شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: سجل مصر فى حقوق الإنسان يؤكد انتصارها للقانون والعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، إن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن إجراء انتخابات نزيهة شفافة بشهادة العالم أجمع أكبر ضمانة لحقوق الإنسان فى مصر.

وأشار العسال، فى بيان له اليوم، إلى أنه بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والأوروبية ذاتها فان الانتصار للقانون وحقوق الإنسان فى مصر سمة أساسية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى طوال الفترة الماضية.

وأضاف العسال، أن الفترة الماضية أثبتت أن كثير من المنظمات المشبوهة والمأجورة أوروبا وأمريكا، تأخذ شماعة حقوق الإنسان للإساءة لمصر، موضحا أن القضية ليست حقوق إنسان أو غيرها من هذه الذرائع ولكن وطن قوى ومستقر يريدون أن يخترقوه.

وأشار رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان إلى أنه ليس خافيا على أحد أن أغلب المنظمات الحقوقية الدولية تدار من بلدان عربية وإقليمية وبعضها يحمل أجندات عدائية للوطن، مطالبا بعدم الاهتمام بتقارير هذه الجهات على الإطلاق، ومواصلة مسيرة التعمير والبناء.