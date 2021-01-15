شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: إطلاق الحوثيين 3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية يتطلب موقفاً دولياً حاسماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة من محافظة الحديدة صباح اليوم (الجمعة)، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

وشدَّد العسومي على أن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باتخاذ محافظة الحديدة مُنطلقاً لأعمالها الإرهابية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار، مُضيفاً أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الانقلابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، ومنع هذه المليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ونجاحها في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.