انت الان تتابع خبر برلماني يحدد مطالب الشعب والمرجعية بـ'ثلاث نقاط' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا عضو مجلس النواب محمد صاحب، الجمعة، دعم اجراء انتخابات مبكرة، من اجل ان يقول الشعب كلمته، على حد تعبيره.

