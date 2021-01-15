انت الان تتابع خبر برلماني يحدد مطالب الشعب والمرجعية بـ'ثلاث نقاط' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا عضو مجلس النواب محمد صاحب، الجمعة، دعم اجراء انتخابات مبكرة، من اجل ان يقول الشعب كلمته، على حد تعبيره.
وقال الدراجي في تغريدة على تويتر، ان "مطالب الشعب والمرجعيات كانت واضحة، قانون انتخابات و مفوضية جديدين وانتخابات مبكرة".
واضاف الدراجي، ان "محاولة الالتفاف على موعد الانتخابات المبكرة ضد إرادة الشعب وسيمنح المتسلطين والفاسدين فرصة لزيادة مغانمهم"، داعيا البرلمان الى "دعم اجراء انتخابات مبكرة ليقول الشعب كلمته وبنسبة مشاركة عالية والا لن يتغير شئ".