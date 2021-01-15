انت الان تتابع خبر باللغة البرتغالية.. علاء عباس يعلق على هدفه الأول مع جيل فيسنتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-15 | 13:36
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وتغلب جيل فيسنتي على ضيفه فيسيو 2-1 ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس البرتغال.
ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
ونشر عباس عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو للهدف وعلق باللغة البرتغالية قائلاً: "لنستمر يا رجال.. القادم أفضل".
وشارك عباس اساسياً للمرة الاولى مع جيل فيسنتي في مباراة الامس.
ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
ونشر عباس عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو للهدف وعلق باللغة البرتغالية قائلاً: "لنستمر يا رجال.. القادم أفضل".
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