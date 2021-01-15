باللغة البرتغالية.. علاء عباس يعلق على هدفه الأول مع جيل فيسنتي

وتغلب جيل فيسنتي على ضيفه فيسيو 2-1 ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس البرتغال.

وشارك عباس اساسياً للمرة الاولى مع جيل فيسنتي في مباراة الامس.

ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.



ونشر عباس عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو للهدف وعلق باللغة البرتغالية قائلاً: "لنستمر يا رجال.. القادم أفضل".