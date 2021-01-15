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باللغة البرتغالية.. علاء عباس يعلق على هدفه الأول مع جيل فيسنتي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-15 | 13:36

باللغة البرتغالية.. علاء عباس يعلق على هدفه الأول مع جيل فيسنتي

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علق نجم المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عباس على هدفه الاول مع فريقه جيل فيسنتي في كأس البرتغال.
وتغلب جيل فيسنتي على ضيفه فيسيو 2-1 ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس البرتغال.

وشارك عباس اساسياً للمرة الاولى مع جيل فيسنتي في مباراة الامس.

ونجح عباس بتسجيل اول اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.


ونشر عباس عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو للهدف وعلق باللغة البرتغالية قائلاً: "لنستمر يا رجال.. القادم أفضل".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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