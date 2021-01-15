طفل قرية “آيت عباس” الذي طلب مساعدة المغاربة يحصل وأقرانه على ملابس ومساعدات

جدة - عبدالحي حسين - زار صانع المحتوى، عادل تاويل، أمس الخميس، دوار آيت عباس في إقليم أزيلال، لتقديم المساعدة للطفل، الذي طلبها من المغاربة لمواجهة موجة البرد القارس.

ووصل عادل تاويل، رفقة مؤسسة عطاء الخيرية، إلى قرية آيت عباس، بعدما سلط عليها طفل صغير الضوء بظهوره في مقطع فيديو يسأل فيه المساعدة بتوفير ملابس تقيه من البرد، الذي تسببت فيه الثلوج المتساقطة على المنطقة.

واستفاد الطفل، رفقة باقي أطفال القرية، من ملابس دافئة، ومساعدات قدمتها مؤسسة عطاء، التي رافقها في نشاطها الخيري صاحب لقب برنامج صناع المحتوى العرب “سديم”، عادل تاويل.

وخلال الأيام الماضية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو قصير، يوثق لنداء طفل، يقطن في قرية “آيت عباس”، والذي طلب من المغاربة، في شريط الفيديو المذكور، ملابس دافئة، تقي جسمه الصغير من برودة الطقس.