شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تمنع استخراج "بيتكوين" بعد انقطاعات واسعة للكهرباء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، يوم الخميس، منع استخراج العملة الرقمية ”بيتكوين”؛ وذلك بعد تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية، وانقطاعها لساعات طويلة في عدد من المدن.

وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي، للصحفيين، إنه ”تم جمع أكثر من 1600 مركز لاستخراج عملة بيتكوين في عموم البلاد“، مضيفا أن ”هذه المراكز غير مرخصة من قبل السلطات“.

وأضاف مشهدي: ”حتى الآن، تم جمع 1622 مركزًا غير مرخص لاستخراج رمز العملة الرقمية بيتكوين“، مشيراً إلى أن استهلاك الكهرباء في هذه المراكز بلغ نحو 260 ميغاواط.

وأكد مشهدي استمرار المواجهة القانونية والقضائية مع هذه المراكز، مشيراً إلى ”تعاون حالي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد والتعامل مع عدد كبير من هذه المراكز من خلال الإنترنت“.

وعن الانقطاعات الأخيرة للتيار الكهربائي في بعض مدن إيران، قال: ”رغم أن معدل الانقطاع كان ضئيلاً، إلا أنه كان له تأثير كبير بسبب اعتماد الحياة الشديد على الكهرباء“.

وأعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، الأربعاء، أن حسن روحاني أمر وزارتي الاستخبارات والداخلية بالتعامل مع مستخدمي الكهرباء غير المصرح لهم باستخراج رمز العملة.

وبدأت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في إيران بإغلاق الشوارع والطرق السريعة في طهران وقم ومشهد ورشت ومازندران وزاهدان وغيرها، بالتزامن مع خطة حظر حركة المرور الليلية.

لكن قبل يومين، مع إغلاق مناطق واسعة في طهران والمدن الكبرى في إيران، برزت هذه القضية بشكل كبير.

وفرض مسؤولو شركة الكهرباء الإيرانية قيودًا على إمدادات الوقود لمحطات الطاقة كسبب رئيسي لانقطاع التيار الكهربائي.

بينما أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية أنه لا توجد قيود على إرسال الوقود، مشيرة إلى أن ”هذا العام أكثر من العام الماضي تمت إعادة تزويد محطات الطاقة بالوقود“.

وفقًا لمسؤولين إيرانيين، فإن الاستخراج غير القانوني للعملة الرقمية هو أحد الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي في المدن الإيرانية.

كما جرى إغلاق العديد من المصانع في إيران؛ جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، فيما قالت تقارير صحافية إن الإغلاق جاء بسبب مستويات التلوث التي أصبحت ”خطيرة وتهدد حياة الناس“.

وأدت العقوبات الأمريكية، التي عزلت إيران عن المؤسسات المالية العالمية، إلى زيادة كبيرة في تعدين العملات المشفرة في إيران، التي تمتلك بعضًا من أرخص الكهرباء في العالم.

يذكر أن استخدام العملات المشفرة في الواردات سيساعد البنك المركزي في تجاوز القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على استخدام إيران لنظام الدولار.