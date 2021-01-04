عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكالمة مسربة.. ترامب يضغط على مسؤول انتخابات في جورجيا لقلب النتيجة

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

كشفت مكالمة مسجلة ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا لتغيير النتيجة.



وطبقا للمكالمة الهاتفية المسجلة، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، وهذه أحدث محاولة من جانب ترامب لتعزيز مزاعمه التي لا أساس لها عن تزوير الانتخابات وذلك "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.

وقالت "واشنطن بوست"، التي نشرت، الأحد، مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر واستمرت ساعة، إن ترامب راوح في حديثه مع رافينسبرجر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وأضافت الصحيفة أن رافينسبرجر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترامب وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة.

وطبقا لمقتطفات من المكالمة التي نشرتها "واشنطن بوست" على موقعها الالكتروني، قال ترامب "مواطنو جورجيا غاضبون .. الناس في البلاد غاضبون... ولا يوجد ما يمنع من القول، مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء (الأصوات)".

وتابع ترامب في المكالمة المسجلة "انظر.. هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11780 صوتا.. لأننا فزنا بالولاية".

وأصر ترامب على أنه "لا يمكن بأي حال" أن يكون قد خسرها.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق، ولم يرد مكتب رافينسبرجر بعد على طلبات للتعليق. فيما لم يكن لدى مكتب بايدن، المكلف بعملية نقل السلطة، تعليق فوري على التقرير.

وجورجيا واحدة من عدة ولايات حاسمة خسرها ترامب لصالح بايدن في انتخابات الرئاسة التي جرت في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.