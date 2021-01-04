«أجمل بط في العالم» مهدد بالانقراض

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحظى بط الماندرين الصيني بلقب «أجمل بطة في العالم» من دون منازع. ويتميز هذا الطائر بألوانه الجذابة التي لا مثيل لها في عالم الطيور، ليصبح من أشهرها على الإطلاق.

الموطن الأصلي لبط الماندرين هو أقصى شرق آسيا إلى أقصى الشمال الشرقي للصين وكوريا واليابان، وتستوطن بشكل بري في بريطانيا

ويفضل البط الصيني العيش في البرك والبحيرات الصغيرة ذات المياه العذبة الراكدة شرط أن يكون بالقرب من غطاء نباتي وشجري كثيف. ويتغدى الماندرين على النباتات المائية والحشرات، والقواقع والأسماك الصغيرة، والشراغيف والضفادع وفي موطنه الأصلي يعد البط الصيني من الطيور المهددة بالانقراض؛ بسبب تلاشي موائل عيشها والصيد الجائر لها؛ لذلك تقوم الحكومة الصينية كل سنة باستيراد العديد من الطيور وإطلاقها في البرية. ويعد هذا النوع من الطيور رشيقاً بشكل كبير، فبإمكانه المناورة بين الشجيرات بسلاسة.

وفي الصين يعد الماندرين رمزاً للإخلاص ولذلك كان يقدم إلى الأزواج في يوم الزفاف.

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