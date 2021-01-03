شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الكونغرس الجدد يؤدون اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
أدى أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد من مجلس النواب والشيوخ، اليمين الدستورية أمس، في واشنطن العاصمة وسط إجراءات صحية صارمة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وتولى الكونغرس الأمريكي الجديد مهامه وسط ترقب لجلسة الأربعاء المقبل، التي ستتضمن جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
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