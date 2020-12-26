شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع العشرات جرّاء انقلاب قارب في بحيرة ألبرت بأوغندا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 33 شخصًا حتفهم غرقًا، أمس، جرّاء انقلاب قارب ركاب في بحيرة "ألبرت" الحدودية بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، وإنقاذ 7 آخرين.

وأضاف بيان صادر عن أحد زعماء منطقة " وانجونجو" فيتال ادوبانجا، التابعة للإقليم " ايتوري" شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، أن القارب الذي كان في طريقه من أوغندا إلى الكونغو الديمقراطية واجه رياحًا عاتية، وغرق إثر ذلك بالقرب من بلدة كولوكوتو.

وبيّن أدوبانجا في البيان أن القارب كان يحمل تجارًا كونغوليين، حوصروا في أوغندا بسبب تفشي فيروس كورونا، وحاولوا العودة عبر بحيرة "ألبرت" إلى البلاد.