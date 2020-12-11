الجنائية الدولية تطلب تحقيقا في جرائم "بوكو حرام" بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بتحقيق شامل بشأن ارتكاب تنظيم بوكو حرام الإرهابي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نيجيريا.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في بيان، إن "مكتبها أكمل مراجعة مبدئة وخلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن بوكو حرام والجماعات التي تشعبت منها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".

وتابعت: "يجب أن يوافق قضاة المحكمة على الطلب لفتح تحقيق".

ونهاية الشهر الماضي، قتل إرهابيو "بوكو حرام" ما لا يقل عن 43 مزارعا، وأصابوا 6 آخرين، في حقول الأرز بالقرب من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية برونو.

وأفادت مصادر من المقاومة المحلية لـ"بوكو حرام"، لصحيفة "نيجيريان تريبيون" المحلية، السبت، بأن "مسلحي بوكو حرام قاموا بتقييد المزارعين في قرية كوشوبي، ثم ذبحوهم".

وكانت الأمم المتحدة قالت إن هجمات جماعة بوكو حرام أسفرت عن سقوط 36 ألف قتيل ونزوح نحو مليونين آخرين في منطقة شمال شرق نيجيريا منذ بدأت في 2009، كما وسعت الجماعة نطاق نشاطها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

وظهرت بوكو حرام في نيجيريا عام 2009 قبل أن ينقلوا نشاطهم إلى بلدان مجاورة موقعين خسائر متصاعدة في الأرواح وخسائر اقتصادية.

