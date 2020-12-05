أولمبيك آسفي “يتفوق” علی الدفاع الجديدي برباعية بنيشو

نجح فريق أولمبيك آسفي في تحقيق فوز مهمة علی الدفاع الحسني الجديدي بـ 4-2 في الجولة الأولی لمنافسات النسخة الحالية للبطولة الاحترافية.

وفرض المهاجم الواعد صلاح الدين بنيشو نفسه عريسا للمبایاة بعد نجاحه في توقيع رباعية في الدقاٸق 7 و11و 15و 39. في المقابل، سجل ثلاثية الفريق الجديدي كل من محمد الجعواني في الدقيقة 23 والمهدي قرناص من ضربتيدرك جزاء في الدقيقتين 55 و88.

وتعاقد الفريق المسفيوي مع إبن الدار صلاح الدين بنيشو صاحب 20 عاما لمدة خمس سنوات، وهو الذي تدرج في مختلف فئات الفريق العبدي.

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