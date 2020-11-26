أفضل فريق ومدرب ولاعب وحارس.. الرجاء “يهيمن” علی جواٸز الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين

هيمن فريق الرجاء الرياضي علی جواٸز الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين، خلال حفله السنوي السادس “نجوم UMFP”، لمكافأة لاعبي كرة القدم الممارسين في البطولةالوطنية بقسميها الأول و الثاني، وذلك بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتوج الرجاء بجاٸزة أحسن فريق للموسم الكروي 2019-2020، واختير مدربه جمال السلامي كأحسن مدرب، ومهاجمه سفيان رحيمي أحسن لاعب، وأنس زنيتي كأحسن حارس.
واختار الاتحاد لاعب الجيش الملكي رضا اسليم كأفصل لاعب واعد، في وقت عادت جاٸزة هداف الدوري للمهاجم ابراهيم البحراوي.
وفيما يلي باقي الجواٸز:
أحسن فريق في القسم الثاني: نادي شباب المحمدية ونادي المغرب الرياضي الفاسي
احسن مدربي القسم الثاني: محمد أمين بنهاشم و عبدالعزيز السليماني
أحسن لاعب اجنبي: دايو ايسوفو من نادي نهضة بركان
أحسن فريق نسوي: نادي الجيش الملكي
احسن لاعبة : غزلان الشباك (نادي الجيش الملكي)
هدافة البطولة الوطنية النسائية: ابتسام جريدي(نادي الجيش الملكي)
أحسن لاعب مغربي بالخارج: حكيم زياش
جائزة التنويه للمنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، بطل القارة الإفريقية مع ضمان مشاركته في كأس العالم للنسخة القادمة.
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