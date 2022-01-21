شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تفتح ملف استيراد التوك توك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، 7 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عددها وعدم الترخيص للكثير منها.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، تناقش استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخن، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى محمد رائف، بشأن احتياج منطقتي البداري وساحل سليم بمحافظة أسيوط إلى إنشاء مجمع صناعى لتشغيل الشباب وزيادة الإنتاجية، وتوفير حاجات السوق المحلية، وأخر حول طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسينى عيسى جبريل بشأن إنشاء مجمع صناعي بمحافظة أسيوط يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإيجاد فرص عمل للشباب وخلق التنافسية بين المنتجين والموردين.

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عيسي عبدالمنعم أبو زيد بشأن احتياج محافظة مرسى مطروح إلى إنشاء مدن صناعية لعدم وجود مدن صناعية بها.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بعد اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب منى جمال عمر بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك على الرغم من الزيادة الكبيرة في عددها وعدم الترخيص للكثير منها، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب السعيد عبدالعظيم عماره بشأن سماح هيئة التنمية الصناعية لبعض الشركات وخاصة الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الدراجات النارية بتصنيع دراجات تحمل ماركات عالمية واستخدام العلامات التجارية لهذه الماركات، بموجب عقود معونة مزورة وبيع تلك المنتجات بالسوق المصرية على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.