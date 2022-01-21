شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحويلات المصريين بالخارج وصولا لمستهدف 30 مليار دولار فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك فى إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص.

وتأسيسا على ما تقدم، تشتمل المستهدفات الرئيسة لخطة عام الجارى، تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار فى عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019.

وفى هذا الصدد، نستعرض تطور حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مدار 4 سنوات مالية فى ضوء خطة التنمية الاقتصاديك والاجتماعية:

1 - بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2018/2019 نحو 25.2 مليار دولار.

2- بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2019/2020 نحو 27.8 مليار دولار.

3- بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2020/2021 نحو 28 مليار دولار.

4- تستهدف خطة التنمية أن تبلغ تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى الجارى نحو 30 مليار دولار.