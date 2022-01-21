بالصور.. التصفيات النهائية لـ"دوري الأندية للأحياء الشعبية" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، فعاليات التصفيات النهائية للمشروع القومي لدوري الأندية الرياضية للأحياء الشعبية في مركزي باريس وبلاط بالمحافظة.

وقال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إنه جرى تنفيذ مباريات التصفيات النهائية بقطاع باريس بإقامة مباراة "فريق باريس × فريق بغداد" ؛ وانتهت بفوز مركز شباب بغداد بنتيجة ٣/٤ بركلات الترجيح، بينما أقيمت مباريات التصفيات التمهيدية بقطاع بلاط ؛ حيث انطلقت مباراتين على ملعب مركز شباب عين عيش، وجاءت نتائجها، بفوز فريق مرزوق على فريق عين عيش ٠/٧، وفوز فريق بلاط على فريق ذخيرة ١/٤.

وأضاف بهاء، أن المديرية تستكمل فعاليات المشروع القومى "دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية تحت شعار "بالإرادة هكمل رياضة"، وذلك حتى نهاية الدوري منتصف مارس المقبل.