شكرا لقرائتكم خبر عن انتظر 20 دقيقة خلف الأبواب.. بوتين يتعمد إهانة الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتظر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلف الأبواب المغلقة لمدة حوالى 20 دقيقة، لأجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كان مثّل إهانة للرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي.

وقد تأخر بوتين في لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولم يستقبله حتى في الكرملين، حيث يقول الإيرانيون إن بوتين تعمد إهانة الرئيس الإيراني.

بينما نشر أنصار النظام الإيراني هذه الصورة، ويقولون إن بوتين تأخر لأن رئيسي كان مشغولا بالصلاة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تهميش الرؤساء الإيرانيون في موسكو، حيث استقبل الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من قبل بوتين في موسكو ، والذي أرسل الموظفين في مكتبه لاستقباله ولم يستقبله شخصيا.