احذر.. التدخين خلال الحمل يعرّض طفلك لهذه المخاطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن التدخين أثناء الحمل ينطوي على مخاطر جسيمة للأم والجنين على حد سواء؛ نظرا لأن دخان السيجارة يحتوي على حوالي 4000 مادة سامة.



وأوضحت الرابطة أن الحوامل المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية ومشاكل القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات الحمل (كالولادة المبكرة والإجهاض والحمل المنتبذ وهبوط المشيمة وانفصال المشيمة المبكر) مقارنة بغير المدخنات.

وأضافت الرابطة أن التدخين أثناء الحمل يرفع أيضاً خطر إصابة الطفل بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق ومتلازمة الموت المفاجىء وانخفاض وزن الطفل عند الولادة وإصابته في وقت لاحق بالحساسية والبدانة