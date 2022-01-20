عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميركل ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة

الخميس 20 يناير 2022

الخليج 365

رفضت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، الأربعاء، عرض عمل في هيئة استشارية بمنظمة الأمم المتحدة.



وأعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة، مساء الأربعاء، أنها رفضت عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأوضح مكتبها لوكالة "فرانس برس" أن ميركل "اتصلت هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض".

ولم يحدد مكتب ميركل طبيعة عرض الأمم المتحدة.

لكن وفقًا لمصادر داخل المنظمة، كان الأمر يتعلق بتعيين رئيس مجلس مكون من شخصيات مختلفة للتعامل مع "جدول الأعمال المشترك" في الأمم المتحدة الذي اقترحه غوتيريش نهاية عام 2021، "بهدف تعزيز وتسريع الاتفاقات المتعددة الأطراف".

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، فإن عرض العمل في الأمم المتحدة وصل ميركل عبر خطاب بريدي من غوتيريش.

وتمثل عرض العمل المقدم لميركل في رئاسة هيئة استشارية رفيعة المستوى تختص بالمصالح عالمية الطابع، التي تخدم جميع سكان العالم عبر الحدود الوطنية.

كانت الوظيفة بالتأكيد مثيرة للاهتمام، خاصة بالنسبة لميركل التي تحركت بثقة على الساحة الدولية خلال فترة حكمها لألمانيا في الـ١٦ عاما الماضية، وتتمتع بسمعة طيبة، لكنها رفضت العرض.

وكررت ميركل التي سلمت السلطة بشكل رسمي أوائل الشهر الماضي، في عدة مناسبات أنها لا ترغب في تولي أي وظيفة جديدة بعد خروجها من المستشارية.

ومنذ أن انسحبت من الحياة السياسية نهائيًا في 8 كانون الأول/ديسمبر، كرست ميركل (67 عامًا) وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.

ومن المفترض أن يستمر مشروع الكتابة الذي يهدف إلى شرح القرارات السياسية الرئيسية التي اتخذتها ميركل خلال فترة بقائها في السلطة طوال 16 عامًا، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وفقًا للمستشارة.