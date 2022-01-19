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ألمانيا تبدأ محاكمة طبيب سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

انطلقت في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الأربعاء محاكمة طبيب سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد تعذيبه 18 معارضا للحكومة السورية، وقتله معارضا واحدا على الأقل.

 

وتلاحق النيابة العامة الفدرالية علاء موسى بتهمة ارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“ بموجب الولاية القضائية العالمية لألمانيا.

وسمح هذا المبدأ القانوني الأسبوع الماضي بصدور حكم بالسجن مدى الحياة على ضابط سوري سابق في محاكمة أخرى في أول حكم من نوعه في ألمانيا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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