شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مهاجر يصلون إلى قبرص منذ بدء العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل أكثر من 700 مهاجر إلى قبرص، منذ بدء العام، طبقا لما ذكرته صحيفة " فيليلفثيروس" اليومية التي تصدر في قبرص، اليوم الأربعاء، فيما تبذل سلطات الهجرة، في الجزيرة، جهودا واسعة، في البت بشأن حولي 19 ألف من طلبات اللجوء من أعوام سابقة.

واضطر المئات للنوم خارج المخيمات، حيث مركزا الاستقبال بالجزيرة، أحدهما بالقرب من العاصمة، نيقوسيا والآخر، بالقرب من مدينة "لارناكا" الساحلية باتا مكدسين.

وذكر التقرير أن الوضع المزري أدى إلى زيادة التورط في الجرائم، وفي الأيام المقبلة، ستطلب الحكومة في نيقوسيا مجددا من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، باستقبال نصيبها من طالبي اللجوء، الذين يقيمون حاليا في المراكز المكتظة.