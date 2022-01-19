الأمم المتحدة تدعو الفصائل الليبيّة إلى إجراء إنتخاباتٍ شاملة بأسرع وقت

اسماعيل عبد الحي - حثت الأمم المتحدة الفصائل والأحزاب السياسية الليبية على إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية "شاملة وذات مصداقية" في أقرب وقت ممكن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقرير للأمم المتحدة لم ينشر بعد، إلى إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية "شاملة وذات مصداقية" في أقرب وقت ممكن

وشدد في التقرير الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس"، على ضرورة الإستمرار في تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار "بما في ذلك الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".

هذا وعانت ليبيا من أعمال العنف وإنعدام الأمن منذ أن أطاحت الإنتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا بمعمر القذافي وقتلته في عام 2011.

وكان من المقرر إجراء إنتخابات رئاسية في 24 ديسمبر، تليها إنتخابات تشريعية، لكن العملية الانتخابية التي ترعاها الأمم المتحدة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب التوترات السياسية.

المصدر: AFP