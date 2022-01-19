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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير أمريكي: روسيا تخطط لغزو أوكرانيا واحتلال العاصمة كييف

الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365

خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الان لا تزال غير واضحة، ولا يزال المسؤولون الأمريكيون لا يعرفون ما هو المقبل أو ما إذا كان قد اتخذ بوتين قرارًا بغزو أوكرانيا.



لكن يقول بعض المسؤولين الأمريكيين الذين اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية إن هناك أدلة على أن روسيا تخطط لمحاولة الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف والإطاحة بالحكومة وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واعتبرت المصادر الأمريكية أن نشر قوات من المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا في بيلاروسيا يوم الإثنين أمر ينذر بالسوء كما هو الحال مع سلسلة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا الأسبوع الماضي.

كما أن هناك من يعتقد أنه من المرجح أن تبدأ روسيا عملية محدودة للغاية في شرق أوكرانيا تهدف إلى تأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم، والذي ضمته روسيا في عام 2014.

وقال مسؤول أوكراني، كما هو الحال في إدارة الأمريكي جو بايدن، إن المسؤولين الأوكرانيين لم يستنتجوا أن بوتين قد اتخذ قراره مضيفًا أن المحادثات في أوروبا ليس لها تأثير ملموس على الأزمة.

وفي غضون ذلك، استمر حشد القوات الروسية على طول حدود أوكرانيا وفي بيلاروسيا المجاورة في النمو.

وقال المسؤول "نرى أن هذا لا يؤدي إلى خفض التصعيد، عملية التحشيد مستمرة. لكن ما زالت غير كافٍية للقيام بغزو واسع النطاق وإدامته، لكنه الحشد يعتبر كبيرا".

وكجزء من الحشد العسكري، نشرت روسيا المزيد من الطائرات بالقرب من الحدود، مما أثار مخاوف من وجود عنصر جوي كبير في غزو محتمل.

وأضاف المسؤول أن مسؤولي الدفاع الأوكرانيين على اتصال يومي مع نظرائهم الأمريكيين في البنتاجون، استعدادًا لمجموعة متنوعة من الإجراءات المختلفة التي يمكن أن يتخذها الروس.

وقال المسؤول "أعددنا ردا لكل سيناريو.. سنقاتل إذا حدث شيئا ما. شعبنا مستعد للقتال وكل نافذة ستطلق النار إذا دخل الروس".

من جهتها، كشف المصادر الأمريكية أن إدارة بايدن تدرس خيارات جديدة، بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا لمقاومة الاحتلال الروسي، في محاولة لرفع التكاليف على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا قرر غزو البلاد.

وتعكس المناقشات، التي وصفتها مصادر متعددة مطلعة، شعوراً بالتشاؤم في الإدارة بعد المحادثات الدبلوماسية التي جرت الأسبوع الماضي مع المسؤولين الروس والتي لم تسفر عن اختراقات وسط استمرار روسيا في رفع مستويات قوتها في الأيام القليلة الماضية.

وتقوم الولايات المتحدة بتقييم الخيارات لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على مقاومة احتلال روسي محتمل.

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة "CNN إن ذلك يشمل احتمال تزويد الجيش الأوكراني بذخيرة إضافية ومدافع مورتر وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، والتي من المحتمل أن تأتي من حلفاء الناتو.