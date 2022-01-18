شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8910.



وأشارت الوزارة في بيان صحافي، إلى تسجيل 5873 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 626 ألفا ًو808.

كما لفتت إلى تسجيل 4535 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 573 ألفاً و831.