شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأتي في توقيت مثالي.. مواجهة ساخنة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأتي المواجهة بين بروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ، السبت المقبل، في توقيت مثالي؛ إذ تفصل نقطة وحيدة بين فريقي القمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



ويتوقع جمهور اللعبة الشعبية في ألمانيا موسما أكثر تنافسية من المواسم التسعة الماضية، وبينما يسعى بايرن للفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي يبقى دورتموند الفريق الوحيد القريب جدا من حامل اللقب وصاحب الصدارة.