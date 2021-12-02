مقاولوا صلاح الدين يطالبون بصرف مستحقاتهم: لا نعرف أين تذهب الأموال! (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - ناشد مقاولوا محافظة صلاح الدين، رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بصرف مستحقات الشركات والمقاولين في المحافظة.

وقال أحد المقاولين: إنه "نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالالتفاتة إلى مقاولي المحافظة وصرف مستحقاتهم، مبينا إنه تمت مناشدة محافظ صلاح الدين ومدير الحسابات ولكن لم تردنا أي إجابة".



وأضاف، إن "الأموال تأتي ولا نعرف أين تذهب إلا لمقاولين محدودين ومعروفين، مناشدا رئاسة البرلمان والوزراء والقضاء بالنظر لمظلوميتهم وصرف المستحقات باسرع وقت".

