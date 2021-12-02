شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية: السلالة دلتا هي المعركة الرئيسية الآن ونتطلع لتجنب الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جان فرانسوا دلفريسي كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية إن فرنسا في ذروة تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، لكنه حذر من أن السلالة أوميكرون الجديدة ستجتاح البلاد تدريجيا.

وذكر لقناة بي.إف.إم "العدو الحقيقي هو الموجة الخامسة مع السلالة دلتا... سنشهد ظهورا تدريجيا للسلالة أوميكرون التي ستحل محل دلتا".

وأكد أن السلطات تبذل كل ما بوسعها لتجنب فرض إغلاق جديد.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأربعاء أنها سجلت قرابة 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.