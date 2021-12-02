بلينكن يلتقي بنظيره التركي على هامش اجتماع “الناتو”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في مدينة ريغا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن وتشاووش أوغلو أجريا الأربعاء لقاء ، مضيفا أنهما “بحثا الأزمة في إثيوبيا والجهود المشتركة الرامية إلى دعم الاستقرار في منطقة البحر الأسود”.

وأردف برايس أن الوزيرين “ناقشا عدوان روسيا على أوكرانيا والأوضاع في أرمينيا وأذربيجان” إضافة إلى ملف أفغانستان.

وأوضح برايس أن المناقشات جرت بناء على محادثات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في روما الشهر الماضي بشأن التعاون الثنائي والأولويات الأخرى، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولوّح “الناتو” بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا، خلال اجتماعه في لاتفيا اليوم الأربعاء، في حال استخدمت القوة ضد أوكرانيا.

فيما أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنّ بلاده ستكون إلى جانب روسيا إذا ما واجهت “عدواناً من أوكرانيا”. كما أكّد أنّ “جميع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات في الجمهورية، باستثناء واحدة، جاهزة للاستخدام”.