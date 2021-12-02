في سابقة علمية :.. هكذا فاجىء المستشار خالد القاضي المشاركين في محاضرته

محمد الفلاح - الخميس 2 ديسمبر 2021

فاجأ المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة المشاركين في محاضرته عن تجديد الفكر القانوني بتخليه عن منصة اللقاء ، وتواجده بين المستمعين في آخر مقعد من قاعة المحاضرة .



جاء هذا في محاضرته عن تجديد الفكر القانوني التي نظمتها مؤخرا الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع التي يرأسها الدكتور أحمد فتحي سرور ، بمشاركة أعضاء الجمعية وعدد من المهتمين والمتخصصين ، وتحدث فيها نخبة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات ، والمفكرين والمثقفين والخبراء والباحثين .

فضلا عن وفود شبابية من الجامعات المصرية .

تضمنت منصة ؛ المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق ، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة ، والدكتور محمد عبد الظاهر أستاذ القانون المدني والسكرتير العام للجمعية ، والطالب مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة والمنسق العام لطلاب الجامعات من أجل مصر ، وأدار اللقاء الدكتور / سعيد عبد الخالق رئيس الموسم الثقافي للجمعية .

كما تضمنت التعقيبات أكثر من عشرين مداخلة من مختلف فئات وأعمار المشاركين ، منهم عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي ، والدكتورة هالة عثمان رئيس مؤسسة عدالة ومنتدى الصفوة ، والقس الدكتور جرجس عوض راعي الكنيسة المعمدانية ، والدكتور محمد القدسي مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الالكسو .

وفي كلمته برر القاضي هذه السابقة الجديدة ، بترك المنصة ، حتى يتيح الفرصة للمتحدثين والمعقبين على كتابه موضوع المحاضرة حول تجديد الفكر القانوني ، وإبداء الآراء دون حرج من وجوده على المنصة .

كما أوضح القاضي أن الكتاب يعبر عن قناعاته الشخصية التي كونها عبر مسيرة قانونية وقضائية وتشريعية ممتدة لأكثر من ثلاثين عاما ، أوجزها في حتمية تجديد الفكر القانوني من خلال خمس دراسات متوازية ( إحصائية واجتماعية واقتصادية وتشريعية وبرلمانية ).

وقد أكد القاضي على أن ذلك التجديد يقتضي سنوات طويلة لتحقيقه ، وخاطب الشباب بأن هذه هي مهمتهم هم ، لأنهم من سيواصلون استراتيجيات وآليات التجديد ، والتي تعد خطوة دستور جديد للبلاد هي أهم ركائزها المحورية .

وفي نهاية اللقاء ردد الجميع تحية السلام الجمهوري بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي .