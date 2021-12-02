شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معايير هامة فى اختيار الجمعيات لاسناد مراكز ضحايا الاتجار بالبشر إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات لإسناد أحد المراكز إليها.

وعرفت اللائحة " مراکز ضحايا الاتجار بالبشر "بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وجاءت المادة (37) لتقضى بأنه يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإسناد أحد المراكز وفقا للمعايير التالية:

1- أن تكون حاصلة على صفة النفع العام الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الـصادر بالقانون رقـم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة. أن تكون نتيجة التقرير المالي والإداري والفني خلال ثلاثة أعوام (مرضية).

2- عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان.

3- أن تتعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من الوزارة فى هذا الشأن.

4- أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المركز.

5- أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية لإدارة المركز.

6- أن يكون لديها سياسة حماية مفعلة ومطبقة ومدونة سلوك وظيفى للعاملين بها.

7- أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية فى حال تم خرق سياسات الحماية.

8- أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة إدارتها للمركز أن يكون أحد مجال عملها المنصوص عليها في لائحة نظامها الأساسي العمل في أحد مجالات الدفاع الاجتماعي .

9- لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها.